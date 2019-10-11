Zafer için dua okundu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na Antalya'dan dualı destek geldi. Harekatın zaferle sonuçlanması için, Antalya'da tüm camilerde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi.Muratpaşa ilçesi Kaleiçi'ndeki tarihi Yivliminare Cami'sinde okunan dualara ise Vali Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da eşlik etti. Genç yaşlı çok sayıda Antalyalının katılımıyla sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu.Namazın kılınmasından sonra İl Müftüsü Osman Artan, Mehmetçiğin zaferi için dua etti. Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri, daha sonra cami avlusunda vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nda askerlerin ana yemeği olan buğday çorbası ikram etti. Etkinlikte duygulu anlar yaşandı. Vali Münir Karaloğlu, "İnşallah ordumuz bu harekattan muzaffer bir şekilde döner. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.