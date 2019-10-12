Demre’de 40 yıl sonra muz üretildi

TÜRKİYE'NİN muz üretim merkezlerinden Antalya'da, Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinden sonra Demre'de de muz üretimine başlandı. 1970'li yıllarda getirisi daha iyi olduğu için muz bahçelerini sökerek örtü altı tarıma geçiş yapan üreticiler, yeniden muz üretimine yöneldi.

2 DEKARDAN 100 BİN LİRA

19 bin 500 dekar alanda örtü altı tarım yapılan Demre'de, 40 yıl aradan sonra muz üretimine başlandı. İlk üretimi yapan ziraat mühendisi Yusuf Orakçı, 2 dekar serada diktiği 380 muz fidanından bu yıl ilk hasadı yaptı. 17 ton ürün elde eden Orakçı muzdan yaklaşık 100 bin lira gelir hedefliyor. Orakçı, "Sebzeye göre maliyeti düşük ve kazancı daha yüksek" dedi. Muz üretimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Orakçı'nın serasında düzenlenen 'Tarla Günü'nde tanıtıldı.