Engellerini kortta aştılar

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ANTALYA'DA yaşayan bedensel engelli İzzet Türk ve Binali Uğur, başladıkları tekerlekli sandalye tenis sporuyla tüm engellere meydan okuyor. Kulübe üye olduktan sonra Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım Antrenörü Ahmet Otman'ın girişimiyle önce birbirleriyle sonra da tenis sporuyla tanışan ikili, antrenmanlar ve katıldıkları turnuvalarla hayatlarına yeni bir pencere açtı. İzzet Türk, profesyonel spor yapmak istediği için Aktif Engelliler Derneği ile tanıştığını belirtti. Sporculardan Binali Uğur da "Başlayalı yaklaşık 9 oldu. Azimle olimpiyatlara hazırlanmaya çalışacağız. Engelliler eve kapanmasın, sporla ilgilensin" ifadelerini kullandı.