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İş dünyasından yaza veda

Giriş Tarihi: 12.10.2019
İş dünyasından yaza veda
KENTİN iş dünyasını bir araya getiren yaza veda partisi, yoğun çalışma temposunda iş adamlarına mola verdirdi. Davete, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar ve Bölge Müdürü İlhan Metin ile OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kasapoğlu da eşlik etti. Fabrikanın teşhir ürünlerinin sergilendiği bahçesinde gerçekleştirilen kokteyl ile iş dünyasının tanınmış simalarıyla birlikte yaza veda etti. YATIRIMA DEVAM
Ev sahipliğini Fipol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş'in yaptığı davette konuklara aynı zamanda alanda teşhir edilen ürünler hakkında da bilgiler verildi.
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İş dünyasından yaza veda
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