Kaleiçi rengarenk oldu

Antalya'nın incisi Kaleiçi'nde düzenlenen ve 3 kıtadan 24 ülke 48 şehrin katıldığı Kaleiçi Old Town Festivali başladı. Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde Kaleiçi'nin tarihi surları boyunca uzanan Atatürk Caddesi'nden başlayıp yaşayan antik kentin sokaklarında devam eden kortej geçişi yapıldı.

YEREL KIYAFETLER

Ukrayna'nın onur konuğu ülke olarak katıldığı festivalde, korteje konuk ülkelerden gelen heyetler yerel kıyafetleriyle katıldı. Jonglörler, tahta bacaklar ve 70'li yıllardan çıkıp gelmiş birbirinden renkli karakterleriyle sokak sanatçıları ve müzisyenler de kortejde yer aldı. Geleneksel festival kortejine vatandaşların ilgisi de yoğundu.



VALİ KARALOĞLU AĞIRLADI

KORTEJDE tarihin bilinen ilk kadın belediye başkanı, Perge'nin Kızı Plancia Magna'nın canlı heykel performansı da yer aldı. Festival öncesi, Vali Münir Karaloğlu Festival için Antalya'ya gelen konukları Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte makamında kabul etti. Karaloğul, "Dünyada, yaşayan eski şehirlerin korunması böyle bir bilincin oluşturulması için festival çok önemli. İşbirliklerinin adımları atılabilir" dedi.