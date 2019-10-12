Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Koltuk kapasitesi 200 bine ulaştı

Koltuk kapasitesi 200 bine ulaştı

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Koltuk kapasitesi 200 bine ulaştı

ANTALYA Kongre Bürosu, Cornelia Diamond bünyesinde açılan ve Türkiye'nin en büyük kolonsuz toplantı salonu Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde inceleme yaptı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in başkanlığındaki heyette Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ile sektör temsilcileri katıldı.

BÜYÜK TOPLANTILAR
Davut Çetin, yeni açılan yeni merkezin Antalya için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. Başkan Çetin, "Belek bölgesi kış mevsiminde kapanmıyor, bunu iyi anlatmak lazım. Buranın çalışmaya başlaması direkt uçuşların artmasına da katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Yeliz Gül Ege de Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nin açılmasıyla, Antalya'nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğine dikkat çekti. Ege, "Antalya'daki uluslararası nitelikteki kongrelere ev sahipliği yapabilecek koltuk kapasitesi 200 bini geçti" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koltuk kapasitesi 200 bine ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN