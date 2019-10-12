Koltuk kapasitesi 200 bine ulaştı

ANTALYA Kongre Bürosu, Cornelia Diamond bünyesinde açılan ve Türkiye'nin en büyük kolonsuz toplantı salonu Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nde inceleme yaptı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'in başkanlığındaki heyette Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ile sektör temsilcileri katıldı.

BÜYÜK TOPLANTILAR

Davut Çetin, yeni açılan yeni merkezin Antalya için büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi. Başkan Çetin, "Belek bölgesi kış mevsiminde kapanmıyor, bunu iyi anlatmak lazım. Buranın çalışmaya başlaması direkt uçuşların artmasına da katkı sağlayacaktır" diye konuştu. Yeliz Gül Ege de Nest Kongre ve Fuar Merkezi'nin açılmasıyla, Antalya'nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğine dikkat çekti. Ege, "Antalya'daki uluslararası nitelikteki kongrelere ev sahipliği yapabilecek koltuk kapasitesi 200 bini geçti" dedi.