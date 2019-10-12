Minik İrem’in kalbi dayanmadı

ANTALYA'DA kalp rahatsızlığı bulunan 4 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildiği Muğla'da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 4 aylık İrem Sude Bozkurt önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada, minik İrem'in kalbinin delik olduğu ve ağır pulmoner hipertansiyonu bulunduğu belirlendi.

ANTALYA'DA YAPILAMADI

Ambulans helikopterle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan İrem bebek, duran kalbi yeniden çalıştırılmasına ve yaklaşık 9 saat süren müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, 4 aylık bebeğin kalbinde tespit edilen birden fazla anomali nedeniyle ameliyat olmasının gerekli görüldüğünü ve Antalya'da ameliyatını yapabilecek sağlık kuruluşu bulunamadığı için Muğla'ya sevk edildiğini söyledi.

AMELİYAT EKİBİ BİLE AĞLADI

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Salih Akkuş isebebeğin hastalığının ilerlediğini dile getirerek, "Geç kalınmış bir vaka. Akciğer yetmezliğine girmiş. Bir aylıkken teşhis edilip ameliyat edilmesi gerekiyordu. Doktora geç gelinmiş. Riskli bir ameliyattı. Ameliyat sırasında bir kez kalbi durdu, tekrar döndürüldü. Ancak ameliyattan sonra dönmedi. Ameliyat ekibi bile ağladı" dedi.