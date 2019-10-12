ANTALYA Atatürk Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren 'Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kutlandı.

KAYITLI 748 HASTA VAR

Hastane fuayesinde hastaların resim ve el sanatları çalışmalarından oluşan sergi açıldı. Başhekim Uzm. Dr. Ali Vefa Sayraç, başhekim yardımcıları, doktor ve hemşirelerin katıldığı törende, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin hizmetlerinden faydalanan hastaların görsel sanatlar öğretmenleri gözetiminde yaptığı yağlıboya, pastel boya, suluboya resimler ile rölyefler çalışmaları beğeniye sunuldu. Merkez görevlilerinden Orhal Al, 3 yıldan beri hizmet veren Antalya Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'ne kayıtlı 748 hasta bulunduğunu, hastaların haftanın 5 günü bireysel işlevi iyileştirmeye dönük psikoterapi tedavisi aldıklarını söyledi.