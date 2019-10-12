Şimdiden 2020 için talep var

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2019 turizm sezonunun son durumu ve 2020 yılından beklentileri değerlendirdi. 2019'un rekorların kırıldığı bir yıl olduğuna değinen Atmaca, "Son yılların en iyi eylül ayını geçirdik. Ekim ayının ilk haftasında tesislerimizin tamamı dolu. Şu anda gelinen sayılar çok iyi. Antalya'ya gelen turist sayısı beklentilerimizin üzerinde. Antalya için hedeflediğimiz 16 milyon turist hedefine emin adımlarla gidiyoruz" diye konuştu.

REZERVASYON AKIYOR

2020 yaz sezonuyla ilgili de rezervasyonların şimdiden başladığının altını çizen Ülkay Atmaca, "2020 ile ilgili şu ana kadar rezervasyon akışları çok iyi. 2020 yılının da 2019 kadar iyi bir yıl olacağını düşünüyorum" dedi. Atmaca, kış aylarıyla ilgili de çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Spor ve kongreyle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Büyük tur operatörlerinin tamamı kış için Antalya'ya direkt uçak seferleri koydu. Bu Antalya için çok önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.