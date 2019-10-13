İspanya’da oynayan Drole’den kötü haber

ANTALYASPOR
, İspanya'da 2. Lig ekibi Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu 22 yaşındaki Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan geçmiş olsun mesajında, "En kısa zamanda yeşil sahalara dönmesi dileğiyle"
mesajı paylaşıldı.
İTALYA'DA
Serie B takımlarından Perugia'dan 30 Ocak 2017'de kiralık olarak Antalyaspor'a gelen Jean Armel Drole, 1 Temmuz 2017'de satın alma opsiyonu kullanılarak kırmızı-beyazlı kulübün sporcusu oldu. Drole, Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda 2, 2018-2019 sezonunda da 20 maçta forma giydi. Fildişi Sahili vatandaşı Drole daha sonra TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor ve Las Palmas kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.