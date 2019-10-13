İspanya’da oynayan Drole’den kötü haber

BUGÜN NELER OLDU

, İspanya'da 2. Lig ekibi Las Palmas kulübünde kiralık olarak forma giyen futbolcusu 22 yaşındaki Jean Armel Drole'un ayağının kırıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan geçmiş olsun mesajında,mesajı paylaşıldı.Serie B takımlarından Perugia'dan 30 Ocak 2017'de kiralık olarak Antalyaspor'a gelen Jean Armel Drole, 1 Temmuz 2017'de satın alma opsiyonu kullanılarak kırmızı-beyazlı kulübün sporcusu oldu. Drole, Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda 2, 2018-2019 sezonunda da 20 maçta forma giydi. Fildişi Sahili vatandaşı Drole daha sonra TFF 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor ve Las Palmas kulüplerinde kiralık olarak forma giydi.