Isparta’da tarım ile şehirden köye göç

BUGÜN NELER OLDU

YILLIK90 bin tonluk rekolte ile üzüm üretiminde Türkiye'de 11. sırada yer alan Isparta'da hasat başladı. Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde üretilen 'Gemre' cinsi üzümler, metropol illere gönderilerek market ve manavlarda yerini alırken, 'Cibre' veya 'Cimete' olarak tabir edilenler ise pekmez, sirke ve bestel yapımında kullanılarak, alternatif ürün şeklinde tüketiciye ulaşıyor.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Isparta ilimiz bir tarım ili. Mayıs ayı dolayında gülle başlayan hasat, lavantayla, hububatla, elmayla, pancarla, kabakla, domatesimizle karanfilimiz derken devam etti. Şimdilerde sezonun sonuna geliyoruz. Artık mevsimin son günlerinde de üzüm hasadındayız, bereketli olsun" dedi. Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı ise, tarım sayesinde köye tersine göç olduğunun altını çizerek "Nüfusumuz en son sayımlarda 2 bin 100'dü, şu an 3 bini geçen sayımız var" diye konuştu.