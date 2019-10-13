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Milli heyecan

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Milli heyecan
ANTALYASPOR'UN başarılı oyuncuları Ondrej Celustka, Nazım Sangare ve Doğukan Sinik, milli heyecan yaşadı. Çek oyuncu Celustka, Çekya'nın İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu maçı bir asistle tamamladı. Gelecek vadeden milli oyuncu Nazım Sangare ise Türkiye'nin Arnavutluk ile oynadığı mücadeleyi yedek kulübesinden izledi. Takımın genç yıldızı Doğukan Sinik ise Ümit Milli Takım'ın deplasmanda Avusturya ile oynadığı maçta ikinci devre forma giydi. Milliler maçı 3-0 kaybetti.
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Milli heyecan
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