Sosyal belediyecilik tasarrufa takıldı

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Antalya'da 63 yıl sonra CHP'li belediyenin yönetimine geçen Finike Belediyesi'nde alınan kararlar tepki çekti. İlçede önce 150 haneye hizmet eden 'Gönüllü Evlatlar' projesi iptal edildi. Ardından hasta yakınlarına dinlenme fırsatı sunan Refakatçi Hizmeti kaldırıldı.Personel maaşlarını ödemekte sorun yaşarken 6 gün-6 gece süren ve ünlü sanatçıların katıldığı festival düzenlediği için eleştiri oklarının hedefi olan CHP'li Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, son icraatıyla da eleştirilerin odağı oldu. Sosyal belediyecilik alanındaki projelerin son bulması vatandaşı isyan ettirdi.İlçede önceki dönem Başkanı AK Partili Kaan Osman Sarıoğlu tarafından başlatılan projeler bir bir durdurulmaya başlandı. 150 haneye hizmet eden 'Gönüllü Evlatlar' projesinin kaldırılması en çok yaşlı ve kimsesiz vatandaşları isyan ettirdi. Belediye bünyesinde hizmet veren ekip ziyaret etikleri yaşlı ve kimsesizlerin evlerinin temizliğini, kişiler bakımlarını ve ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Hizmet kapsamında yaşlıların kışlık odunları bile kırılıyordu.Kemer sıkma politikasına kurban giden ilk proje de bu oldu. Özellikle ilçede yaşlıların çoğunlukta olduğu köyler hizmetin kesilmesi nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamaz oldu. CHP'li başkanın bu tutumu 'geçmişin izlerini silmeye çalışıyor' olarak yorumlandı.Bir diğer rafa kalkan proje ise Refakatçi Hizmeti oldu. İlçedeki hastanelerde, hasta yakınlarının dinlenebilmeleri için belediyeden talepte bulunarak hastalarını 4 saatliğine emanet ettikleri hizmet kaldırıldı. Hasta yakınlarının işini kolaylaştıran hizmetin kaldırılmasına anlam verilemedi. Finike Belediyesi Refakatçi Hizmetleri ekibinde 2 kişi İŞKUR elemanı 2 kişi ise kadrolu işçi olmak üzere toplamda 4 personel hizmet veriyordu.