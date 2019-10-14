Alanya’da Cisse farkı

EFECAN

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Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'in 7 haftalık dönemini lider tamamlayan Güney temsilcisinde başarıları ile öne çıkan oyuncu yine Papiss Cisse oldu.34 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli formayla 7 karşılaşmada 6 kez ağları sarsmayı başardı.Başarılı forvet, geçen yıl da takımın gol yükünü çeken isim olmuştu.Cisse, sezonun ilk 7 maçında ceza sahasındaki aktifliği de dikkat çekti. Ceza sahasında tam 50 kez topla buluşan Cisse, bu alanda Vedat Muriç'in (51) ardından ikinci sırada yer aldı.İngiltere'de Newcastle ve Fransa'da Metz gibi önemli takımların da formasını giyen Cisse'nin kariyerinin son dönemi ise ilgi çekiyor. Yaklaşık 6 milyon Euro'luk yıllık ücret karşılığında Çin'in Shandong Luneng takımında forma giyen Cisse, takıma yapılan takviyeler sonrası forma şansı bulamamaya başlayınca para yerine futbolu seçti.lanyaspor'danEfecan Karaca sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı. TFF, Efecan'ın Aytemiz Alanyaspor'da yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kası şikayetinin devam etmesi sebebiyle Fransa kafilesinde yer almadığı kaydedildi. Efecan Karaca bu sezon da asistleriyle ön plana çıktı. Son 7 maçta Efecan 2 asiste imza attı. Bu yıl transfer edilen Bakasetas ise Şimşekler'de 3 asist ile en çok asist yapan isim oldu.