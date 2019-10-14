Camilerden birlik mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Burdurmerkez ve ilçelerindeki bütün camilerde sabah namazı sonrası Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Hasan Şıldak da AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur ve İl Müftüsü Enver Türkmen de Yeni Pazar Camii'nde sabah namazı kıldı.Namaz çıkış açıklama yapan Vali Şıldak, "Bütün Burdur halkı, en güçlü şekilde silahlı kuvvetlerimize, devletimize milli birliğimizin bir ifadesi olarak bu duygularla gücünü, desteğini ortaya koymuş oldu" dedi. Yasin Uğur ise "Tüm hemşehrilerimiz adına ordumuzun muzaffer ve muvaffak olması için dua ettik, onlara adeta bir güç gönderdik" ifadelerini kullandı.