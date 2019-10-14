Gökyüzünde yarış var

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BUGÜN NELER OLDU

uğla'nınFethiye İlçesi'nde düzenlenen Ölüdeniz 20. Uluslararası Hava Oyunları Festivali 15-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Festivale 70 ülkeden 300'e yakın sporcu katılacak. Bu yıl Türk Yıldızları hava oyunlarında gösteri yapacak. Hava Oyunları Festivali Organizatörü Kadri Tuğlu, festivale dünyanın en iyi seviyesindeki 50 atlayıcısını getireceklerini, Ölüdeniz'de havaya bakıldığında her an bir şovu izleyebileceklerini ifade etti. Tuğlu,şeklinde konuştu.