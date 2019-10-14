Gökyüzünde yarış var

M
uğla'nın
Fethiye İlçesi'nde düzenlenen Ölüdeniz 20. Uluslararası Hava Oyunları Festivali 15-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Festivale 70 ülkeden 300'e yakın sporcu katılacak. Bu yıl Türk Yıldızları hava oyunlarında gösteri yapacak. Hava Oyunları Festivali Organizatörü Kadri Tuğlu, festivale dünyanın en iyi seviyesindeki 50 atlayıcısını getireceklerini, Ölüdeniz'de havaya bakıldığında her an bir şovu izleyebileceklerini ifade etti. Tuğlu, "Gösteri grupları, sporcular ve diğer unsurlar Ölüdeniz'e gelmeye başladı. Bu yıl Hindistan, Malezya ve Singapur gibi ülkelerden katılımlar var. Yamaç paraşütü, microlight, paramotor, uzaktan kumandalı model uçak, sıcak hava balonu gösterileri olacak. 150 kişilik bir şov ekibi var. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi haline geldik"
şeklinde konuştu.