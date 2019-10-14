Haber hattı

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BUGÜN NELER OLDU

sparta'nınEğirdir ilçesinde, belediyenin girişimleriyle davet edilen Çanakkale Belediyesi Gezici Müze TIR'ı ilçeye geldi. Tarihçi - Yazar Ahmet Uslu tarafından hayata geçirilen ve Çanakkale Savaşlarını ülkeye anlatmayı hedefleyen gezici müze sayesinde, Çanakkale'ye gitme fırsatını bulamayanlar, tarihi yakından görme şansı yakaladı. Eğirdir Kaleönü Meydanı'nda ziyarete açılan TIR'ı yaklaşık 3 bin öğrenci ziyaret etti.ntalya'nıntarihi semti Kaleiçi'nde bu yıl 4'ncüsünü gerçekleştirilen OldTown Festivali etkinlikleri kapsamında 'Bursa Kadın ve Umut Sanat Platformu' üyesi 40 sanatçı, sanat atölyeleri ve sanat merkezlerini ziyaret etti. Rahime Halide Soysal'ın atölye ve galeri olarak hizmet veren Soysal Sanat Merkezi'ne konuk olan Bursalı sanatçılar, sanat merkezini gezerek, sergilenen resim, tezhip ve minyatür çalışmaları hakkında bilgi aldı.ntalyaKepez Belediyesi'nin imara açılan alanlarda ve açılan yollarda kalan zeytin ağaçlarını yerinden sökerek, yeniden toprakla buluşturduğu Dokumapark'ta zeytin hasadı başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tarafından korumaya alınan ağaçlar iş makinesi yardımıyla sökülerek Dokumapark'az getirilmişti. Kepez Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağaçlardan zeytin toplamaya başladı.ntalyalımüzik öğretmenleri Duygu- Ferhat Başbağ çifti, çalıp söyledikleri şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. 'Anlatılarla Şarkılar' adlı müzik dinletisinde Başbağ çifti, programa Fikret Kızılok'un seslendirdiği 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' adlı şarkıyı yorumlayarak başladı. Başbağ çifti gitar- keman eşliğinde barış, kardeşlik ve sevgi temalı unutulmaz şarkıları seslendirdi.