İtfaiyeciler anaokulu öğrencilerini ağırladı

A

BUGÜN NELER OLDU

ntalya'nınKorkuteli ilçesinde anaokulu öğrencileri itfaiye istasyonunu ziyaret ederek, evdeki yangın tehlikeleri ve yangın anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi alıyor. Son olarak özel bir anaokulu öğrencileri Korkuteli İtfaiye İstasyonu'nun konuğu oldu.İtfaiye yetkilileri tarafından minik öğrencilere itfaiye binası gezdirildi. İtfaiye personelleri tarafından minik ziyaretçilere yangın sırasında neler yapılması gerektiğini anlatarak, yangın durumunda derhal 112'yi aramalarını istediler. Anaokulu öğrencilerine itfaiye aracında hortumla su sıkılması gösterildi.