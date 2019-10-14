Korkuteli kırmızı-beyaz

BUGÜN NELER OLDU

ntalya'da Barış Pınarı Harekatı'na en büyük destek veren ilçelerin başında Korkuteli geldi. En renkli destek, Korkuteli Alaeddin İlk ve Orta Okulu'ndan geldi. Barış Pınarı Harekatına destek için 150 öğrenci ile koreografi hazırlandı. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerinin koordinesinde bedenleri ile 'Barış Pınarı' yazdı. Minik öğrenciler daha sonra hep bir ağızdan 'En büyük asker bizim asker' diyerek Mehmetçiğe selam gönderdi.Kahramanca savaşan mehmetçikleri için Korkuteli Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yatsı namazına müteakiben 530 Fetih Suresi okundu. Ardından öğrenciler Mehmetçikler için ellerini semaya kaldırılarak dualar etti.İlçe genelinde MHP de bayrak kampanyası başlattı. MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, her iş yerine, her eve bir bayrak asılması çağrısında bulundu. Yapılmışev, basın toplantısının adından Kıbrıs Gazisi Osman Bölükbaşı'na Türk bayrağı hediye etti. Yapılmmışev, daha sonra ilçe merkezindeki dükkan ve iş yerlerini ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti ve bayrakları asmaları konusunda ricada bulundu.