Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Polis yaşam savaşı veriyor

Polis yaşam savaşı veriyor

Zabıta T.’nin (26) 3 yerinden bıçakladığı polis memuru Hasan A. yaşam savaşı veriyor

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Polis yaşam savaşı veriyor
Antalya'da zabıta memuru Mehmet Kemal T.'nin (26), annesi Şerife A. (46) ile birlikte yakaladığı ve 3 yerinden bıçakladığı polis memuru Hasan A.'nın (46) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan A. ameliyata alındı.

AKCİĞERİ SÖNDÜ
Parçalanan iç organları dikildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Hasan A.'nın akciğerinin söndüğü ancak tıbbi müdahale ile yeniden toparlanma sürecine girdiği bildirildi.

KARŞISINDA BULDU
Olay Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen Mehmet Kemal T., kapıyı kırıp içeri girince Hasan A. ile karşılaştı. Mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı halde sokağa fırlayan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarını arayıp yardım istedi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alının zabıta Mehmet Kemal T. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Kemal T., verdiği ifadede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis yaşam savaşı veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN