Polis yaşam savaşı veriyor

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BUGÜN NELER OLDU

ntalya'dazabıta memuru Mehmet Kemal T.'nin (26), annesi Şerife A. (46) ile birlikte yakaladığı ve 3 yerinden bıçakladığı polis memuru Hasan A.'nın (46) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan A. ameliyata alındı.Parçalanan iç organları dikildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Hasan A.'nın akciğerinin söndüğü ancak tıbbi müdahale ile yeniden toparlanma sürecine girdiği bildirildi.Olay Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Annesinin kapıyı açmaması üzerine sinirlenen Mehmet Kemal T., kapıyı kırıp içeri girince Hasan A. ile karşılaştı. Mehmet Kemal T., kaçmaya çalışan Hasan A.'yı 3 yerinden bıçakladı. Yaralı halde sokağa fırlayan Hasan A., telefonla ekip arkadaşlarını arayıp yardım istedi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Hasan A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Olay sonrası kaçan Mehmet Kemal T., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alının zabıta Mehmet Kemal T. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Kemal T., verdiği ifadede kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.