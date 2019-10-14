Senfoniden klarnet keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Sezonaçılışını keman konseriyle yapan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), klasik müzik severleri bu kez de klarnet konserinde buluşturdu. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleşen konserde orkestrayı yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki başarılarıyla da tanınan Nezih Seçkin yönetti. Başarılı genç kuşak klarnet sanatçılarından Arda Serindağ solist olarak sahnedeki yerini aldı.Klasik müzik severlere klarnetiyle keyifli bir akşam yaşatan Serindağ, izleyenlerin alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.