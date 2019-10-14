Umuda yelken açtılar

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MS hastası olan İngiliz uyruklu Robert Munns sosyal medya üzerinden ulaştığı MS hastalarını Muğla'nın Fethiye ilçesinde buluşturup birer haftalık yelken turuna çıkarttı. Yıllar önce Danimarkalı bir doktorun düzenlediği tekne ile okyanusu geçen Robert Munns, 'okyanusların umudu' projesi ile yaşadığı unutulmaz deneyimi diğer MS hastalarına da yaşatmak için kolları sıvadı.Proje çerçevesinde 10 ülkeden 70 MS hastasını Fethiye'ye getiren Robert Munns ekibiyle birlikte gece limanda 5 tekneyle Fethiye, Göcek koylarına açılıp 1 hafta boyunca mavi yolculuk yaptı. Denizde 1 hafta 5 ayrı tekne ile yelken açan MS hastaları kendileri deniz ve doğa ile baş başa kaldılar. 70 MS hastası yelken yaparak hayata bağlılıklarını ortaya koydular. Bir haftalık turu tamamlayan MS hastaları yeniden gelip daha fazla yelken açacaklarını söylediler. Robert Munns, "Türkiye'de bu sene 2 haftalık ayrı ayrı MS hastalarına yelken açtırdık. 35 kişilik kafilerle gerçekleştirdiğimiz bu proje biri Türkiye'de olmak üzere 10 ülkede yapılıyor. Likya kıyılarında Fethiye ve Göcek'te olması bir ayrıcalık. Daha çok hastayı denize yelken ile enerji toplamayı düşündüm" ifadelerini kullandı.