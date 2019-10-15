Akrep zirvede

Süper Lig'in ilk 7 haftasını 11 puanla 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, dikkat çekecek bir istatistikte ise ligin zirvesine yerleşti. Akrepler, 7 maçta oynadığı toplam 630 dakikanın 307 dakikasını galip olarak götürdü.
Bu sonuçla kırmızı-beyazlı takım 18 kulüp içinde skoru en çok önde götüren takım olmayı başardı.
SADECE 100 DAKİKA GERİDE
Antalyaspor 100 dakikayı ise geride oynarken, 223 dakikalık bölüm ise skor eşitliği ile gitti. Bu istatistikte Antalya'yı Gaziantep FK ve Trabzonspor takip etti. Bu alanda en alt sırada olan takımlar ise Kasımpaşa, Denizlispor oldu.
Lige verilen milli maç arasını hazırlık karşılaşması yaparak değerlendiren Antalyaspor, mücadele sonrası ise rejenerasyon antrenmanı yaparak çalışmalarını sürdürdü.