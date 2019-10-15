Akrep zirvede

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in ilk 7 haftasını 11 puanla 7'nci sırada tamamlayan Antalyaspor, dikkat çekecek bir istatistikte ise ligin zirvesine yerleşti.Bu sonuçla kırmızı-beyazlı takım 18 kulüp içinde skoru en çok önde götüren takım olmayı başardı.Antalyaspor 100 dakikayı ise geride oynarken, 223 dakikalık bölüm ise skor eşitliği ile gitti. Bu istatistikte Antalya'yı Gaziantep FK ve Trabzonspor takip etti.Lige verilen milli maç arasını hazırlık karşılaşması yaparak değerlendiren Antalyaspor, mücadele sonrası ise rejenerasyon antrenmanı yaparak çalışmalarını sürdürdü.