BAL maçından Mehmetçik’e selam

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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sahasında Muğla temsilcisi Yatağanspor'u 2-1 mağlup etti. İki takımın futbolcuları,pankartıyla sahaya çıktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sırasında Isparta 32 Sporlu futbolcular, asker selamı vererek Barış Pınar Harekatı'na destek verdi. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yaklaşık 3 bin taraftar izledi. Isparta 32 Spor puanını 7'ye çıkartarak, 6.sıraya yükseldi.