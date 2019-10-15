Bıçakladıktan sonra şikayetçi olma demiş

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Antalya'da Olympos Antik Kenti kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel'i (32) ağaç kesme tartışması sonucunda öldüren Sadık Poyraz hakkında 'kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 11. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, olay sonrası alınan kan örneği incelemesinde Sadık Poyraz'ın kanında uyuşturucu bulunduğu bildirildi.Olay, 19 Mayıs'ta Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. Sinan Sertel ile Sadık Poyraz arasında, kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Tartışma sosyal medya üzerinde hakaret içeren ifadelerle devam etti. Tartışmadan iki ay geçtikten sonra bir mekanda karşılaşan Sadık Poyraz ve Sinan Sertel konuyla ilgili yeniden tartıştı. Poyraz, Sertel'i göğsünden bıçakladı. Olayla ilgili Sadık Poyraz'ın ifadesi ise şaşırttı.Poyraz, "Çıkan tartışmada kendimi korumak için cebimden çıkardığım bıçağı Sertel'e iki defa salladım, sonra olay yerinden ayrıldım. Bıçağın ucunda çok az miktarda kan görünce Sinan'ın yaralandığını düşündüm. Sinan'ı hastaneye götüren arkadaşına attığım mesajda, Sinan'ın benden şikayetçi olmamasını ve aracı olmasını istedim. O da bana, 'adam ölüyor sen neyin derdindesin' mesajı attı" diye konuştu. Sanığın yargılanmasına 16 Ekim'de başlanacak.