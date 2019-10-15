Burdur çelengi Avrupa kapısında

BUGÜN NELER OLDU

BİYOLOJİK çeşitliliğin ön plana çıktığı Burdur'un Bucak ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'nün izniyle toplanan bitkilerden el emeğiyle küçük çelenk şeklinde kapı süsleri yapılıyor. Süslerin tamamı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Özellikle Noel döneminde Burdur çelengi büyük ilgi buluyor.Yörede eylül ile aralık ayları arasındaki dönemde üretilen yaklaşık 350 bin kapı süsü, doğrudan soğuk hava zinciriyle Hollanda başta olmak üzere Almanya, İngiltere, İspanya ve Belçika'ya ihraç ediliyor. Atölye ve ev ortamında çalışan yöre kadınları her bir kapı süsünü 2-3 lira işçilik ücretiyle örüyor. Sezonda 300 civarı köylü kadınının her biri günde ortalama 25 kapı süsü yapabiliyor. Yapılan kapı süsü ile bir kişi günde 50-100 lira kazanç elde ediyor.Üretilen kapı süslerinin birim fiyatı dönemsel olarak değişmekle birlikte ortalama 3 euroya alıcı buluyor. Yöre halkı sezonda yaklaşık 350 bin kapı süsü üretimiyle Avrupa'ya yıllık 1 milyon avroluk ihracat gerçekleştiriyor. Kapı süsünde, yaban mersini, kuşburnu, ateş dikeni, okaliptus, kızılcık, sandal kullanılıyor.