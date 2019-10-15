Muz sarartmak için dev tesis

BUGÜN NELER OLDU

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat Kaymakam Dr. Mustafa Yiğit ile birlikte oda üyesi Öncel Grup'a ait Türkiye'nin en büyük muz sarartma ve paketleme tesisi olan "Bimuz" tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Öncel, Kaymakam Yiğit ve Başkan Boztaş'a tesisi gezdirerek, tesisin işleyişi kapasitesi hakkında bilgiler verdi.Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde 170 dönüm kapalı sera içerinde muz üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Öncel, 3 bin metre kare kapalı alanda yerli muzu için Türkiye'nin en büyük sarartma ve paketle tesisini kurduklarını söyledi. Tesislerini insan sağlığını planda tutarak kurduklarını vurgulayan Öncel, tamamen sağlık konuları dikkate alınarak her hangi bir kimyasal kullanılmayan tek ve örnek bir tesistir" dedi. Tesiste 60 personelle hizmet verdikleri kaydeden Öncel günlük sarartma ve paketleme kapasitelerinin 100 ton olduğunu söyledi. Öncel, kapasiteyi 200 tona çıkartabileceklerini kaydetti.