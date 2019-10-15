BUGÜN NELER OLDU

BURDUR Valisi Hasan Şıldak, İnsuyu Mağarası'nın etrafında yapılan çevre düzenlemesi ve piknik alanının açılışına katıldı. Şıldak, burada yaptığı konuşmada, Salda Gölü'nde en önemli planlama çalışmalarının koruma amaçlı imar planı ve Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilmesi gibi devrim niteliğindeki gelişmeler olduğunu söyledi. Vali Şıldak, "İlgi ve temizlik gibi düzenlemeleri, oradaki günübirlik tesisler ve kaymakamlığımız tarafından işletilen tesislerden elde edilen gelirlerden köylerimizin kilit taş ihtiyacının karşılanacak olması ve bu anlamda ilk planda 43 bin metrekare kilit parke taşı yapımımızla ilgili gelişmeler, bunlar küçük gibi görünen ama Burdur için önemli hamlelerdir" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla mart ayında Salda Gölü'nün Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesinin herkesin içini rahatlatan bir gelişme olduğunu vurgulayan Vali Hasan Şıldak, "Türkiye'de 18 özel alandan biridir ve Salda'nın korunmasının garanti senedidir bu ilan. Burada alınan tedbirlerle koruma kullanma dengesi her zaman gözetilmişti. Bundan sonra çok daha iyi gözetilecek. Salda'ya el sürenin elini kırarlar. Bunu ben il valisi olarak ifade ediyorum. Bir çivi bile çaktırmıyoruz" açıklamasında bulundu.