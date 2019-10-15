Yetim çocuklara hediye bisiklet

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER) ve Isparta İyilikte Yarışanlar Derneği tarafından yetim çocuklar bisikletle buluşturuldu. Kentte, yardıma muhtar öğrencilere birçok konuda destek sağlayan, aynı zamanda özellikle anne ve babaları bulunmayan çocuklara hassasiyetle yaklaşarak dayanak olan İYİLİKDER, bisiklete sahip olmayan yetimleri bisikletle buluşturdu.Yapılan organizasyonla, bir yandan bisiklet montajı yapan İYİ- LİKDER mensupları, diğer yandan tamamlanan hediyeleri sahiplerine teslim ettiler. Bisiklet hediye edilmesi sırasında çocukların heyecanı ise dikkatlerden kaçmadı.