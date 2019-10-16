Alanyaspor’un eskrim takımından 5 madalya

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyaspor eskrim takımı Konya'da düzenlenen U10, U12 ve U14 Eskrim Açık Turnuvası'ndan 5 madalyayla döndü. Konya Spor ve Kongre Merkezi'ndeki turnuvada U14 erkek müsabakalarındaU12 erkekler müsabakalarında sporcu Doruk Erolçevik ile U14 kızlarda Kayra Naz Özcan gümüş madalya kazandı. U12 kızlarda İlke Taşbaş ve U14 kızlarda Zeynep Sevim Uçkaya ise bronz madalya kazandı.