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’un eskrim takımından 5 madalya

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Alanyaspor’un eskrim takımından 5 madalya
AYTEMİZ Alanyaspor eskrim takımı Konya'da düzenlenen U10, U12 ve U14 Eskrim Açık Turnuvası'ndan 5 madalyayla döndü. Konya Spor ve Kongre Merkezi'ndeki turnuvada U14 erkek müsabakalarında Alanyasporlu sporcu Cengizhan Öner finalde Antalya ferdi sporcusu Mert Şekerci'yi 15-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. U12 erkekler müsabakalarında sporcu Doruk Erolçevik ile U14 kızlarda Kayra Naz Özcan gümüş madalya kazandı. U12 kızlarda İlke Taşbaş ve U14 kızlarda Zeynep Sevim Uçkaya ise bronz madalya kazandı.
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Alanyaspor’un eskrim takımından 5 madalya
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