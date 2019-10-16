Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Düğünü beklerken çifte acı yaşadılar

Düğünü beklerken çifte acı yaşadılar

’da düğün hazırlığı yapan Şirinler ailesi çifte acı yaşadı. 25 Ekim’deki düğüne günler kala yaşanan kazada önce damat ardından ağır yaralı ablası yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Düğünü beklerken çifte acı yaşadılar
Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) ardından durumu ağır olan ablası Tuğba Bayram da kurtarılamadı. Kaza nedeniyle 25 Ekim'de yapılacak düğün için hazırlıklarını sürdüren Şirinler ailesi çifte acı yaşadı.

BETON BARİYERE ÇARPTI
Kaza Antalya- Kemer karayolunda 12 Ekim Cumartesi günü meydana geldi. Düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıkan Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı.

BİR ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Tuğba Bayram da kazadan 3 gün sonra tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan Tuğba Bayram'ın çocuklarından birinin de durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer çocuk ile Şerife Şirinler'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğünü beklerken çifte acı yaşadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN