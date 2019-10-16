Isparta’da doğa ve tarih buluşması

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ISPARTA'DA off-road tutkunları, Gölcük Gölü ve Tabiat Parkı'ndan başlayan ve geçmişi MÖ 3000 yılına dayanan Sagalassos Antik Kenti'ne kadar 22 kilometrelik parkurda tur yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla araçlara Türk bayrakları asıldı. Davraz Off-Road Grubu'nun etkinliğine 12 araç katıldı.Davraz Off-Road Grubu Başkanı İslam Antalyalı, parkurun en büyük özelliğinin doğa içinden ilerleyerek antik bir kente ulaşılması olduğunu söyledi. Başlangıçta stabilize yolda ilerleyen araçlar, ardından etrafı birbirinden farklı ağaçlarla kaplı sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan dar yollardan devam etti. Zorlu yolculukta 4x4 araçlarıyla Akdağ'ın zirvesine çıkan grup üyeleri, Eğirdir Gölü, Davraz Dağı Gölcük Krater Gölü'nü içeren muhteşem manzaranın ve yolun tadını çıkardı.