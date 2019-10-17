Çağlar ve Merih benden daha iyi

BUGÜN NELER OLDU

MILLI takımda oynayan Merih-Çağlar ikilisinin kendi dönemindeki Bülent Korkmaz- Alpay Özalan ikilisine benzetildiğinin hatırlatılması üzerine ise Korkmaz, "İkisi de çok önemli ligde oynuyor. Merih'i benimle çok denkleştiriyorlar. Ben dönemin en iyi oyuncularından biriydim ama Merih benim üzerime geçti. Çağlar da öyle. İkisi de hem oynadıkları lig ve hem yetenek olarak benden daha iyi. Çağlar'ın, İngiltere'de daha büyük bir kulübe, Merih'in de Premier Lig'e gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.SÜPER Lig'in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak Antalyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile devam etti. Taktik çalışan kırmızı-beyazlılarda Bülent Korkmaz'ın antrenman esnasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Hafif yağışlı havada gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.