Gökyüzü şenlendi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı. Fethiye Belediyesi öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Babadağ'ın bin 700 metre rakımlı pistinde gerçekleştirildi. Organizasyona 70 ülkeden bin 200 yamaç paraşütçünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı. Paraşütçüler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin yapıldığı alandan uçuşa geçti. Sporcuların gökyüzündeki görsel şovu ilgiyle izlendi.Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivalin ilçe tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. İlçenin 931 kilometrekare alanı, 18 ada ve kıyı hattıyla ciddi bir turizm merkezi olduğunu vurgulayan Şahiner, "Böyle önemli bir ilçede yaşamanın herkese yüklediği sorumluluklar var. Bölgemiz özellikle sezon sonunda Çinli misafirleri ağırlıyor. Festivale katılmak için gelen yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırlayacağız" diye konuştu.FETHIYE Belediye Başkanı Alim Karaca da ilerleyen yıllarda organizasyonu dünyada bir numara haline getirmek için mücadele ettiklerini aktardı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise yıllardır düzenlenen festivalin bölgenin tanıtımına ve turizmin gelişmesine önemli katkı sağladığını dile getirdi. Konuşmaların ardından sporcular uçuş yaparken, vatandaşlar ve engelliler de bu sporu deneme imkanı buldu. THK pilotları tarafından yelken kanatla gösteri uçuşu da gerçekleştirildi.