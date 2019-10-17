Gülde fiyat düştü

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Isparta'da, Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Kooperatifi (GÜLBİRLİK) 2019 yılı gül çiçeği kilogram fiyatını açıkladı. GÜLBİRLİK Genel Müdür Hasan Çelik, gül çiçeği kilogram fiyatının geçen yıla oranla 1.40 lira düşerek 7.80 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Çelik bu düşüşte gül üretimindeki kontrolsüz artış olduğunun altını çizdi.Son yıllarda gülyağı fiyatlarındaki artışla birlikte gül dikim alanlarının hızla arttığına dikkat çeken Çelik, "Biz gül dikim alanlarının dengeli, kontrollü ve ihtiyaca göre yapılması gerektiğini her zaman savunduk. Üretici zarar görmemesi için planlı bir şekilde dikim alanlarının genişletilmesi gerektiği konusunda uyardık. Ama türlü ikaz ve uyarılara rağmen gül çiçeği dikim alanları da hızla artmış ve bir türlü önüne geçilemedi" diye konuştu.SEKTÖR genelinde geçen yıllardan kalan stoklar ve yeni üretilen ürünlerin talebin çok üzerinde olduğunun altını çizen Hasan Çelik, "Bu da fiyatlarda düşüşe yol açtı. Bölgemizde geçen yıla oranla gül çiçeği rekoltesinde gözle görülen bir artış söz konusudur. Bu artış sebebiyle başta işçi sorunu olmak üzere bazı sıkıntılar da yaşanmıştır" dedi ve ödemelerin gelecek hafta başından itibaren başlayacağını da