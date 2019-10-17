Uçak kazalarında ilk sebep pilotaj

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Ulualan mevkisinde son bir yılda tek motorlu Cessna tipi 3 eğitim uçağının yaptığı kazalarda, 4 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralı kurtuldu. Yaşanan kazalar bölgedeki uçuş güvenliğiyle ilgili akıllarda soru işaretleri oluşturdu.Antalya Bilim Üniversitesi Pilotaj Bölümü Başkanı Üner Beköz, Türkiye'de uçak kazalarının yüzde 80'inin pilotaj kaynaklı olduğunu, aynı bölgede aynı tip uçaklarla meydana gelen bu 3 kazanın ise tesadüf olduğunu söyledi. Haziran ayındaki kazadan yaralı kurtulan Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Devrim Gün ise Cessna tipi uçakların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini ifade etti.