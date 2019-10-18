Ali artık sürünmesin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), birinci kattaki sınıfına ancak sürünerek ulaşabildiği iddiası tepki topladı. Anne Gülüzar Dudu, Ali'nin sınıfının giriş kata taşınması için okul yönetimine başvurduğunu ama yönetimin bunu kabul etmediğini ileri sürdü. Görüntüleri yürek sızlatan olay, Alanya Lisesi'nde meydana geldi.Ali'nin DMD hastası olduğunu 7 yaşında öğrendiklerini ve 13 yaşından beri tek başına yürüyemez hale geldiğini anlatan Gülüzar Dudu, "Ali okula ilk başladığında sınıfı 4'üncü kattaydı. Bizim durumu okul yönetimine bildirmemiz üzerine sınıf birinci kata alındı. Ama birinci kat bile Ali için çok zor, çünkü 20 basamak var. Adım atamadığı için basamak çıkamıyor. Bu nedenle yerde oturarak, sürünerek çıkabiliyor. 20 basamağı 20 dakikada çıkabiliyor" dedi.