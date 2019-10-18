Kırkgöz’e Nijeryalı transfer

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN yıl kurulan ve ilk sezon 2. Amatör Küme'de grubunu namağlup şampiyon olarak tamamlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyespor, yeni sezonda da istikrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Nijeryalı futbolcu Toheeb Adeyemi Saka ile 1 yıllık anlaşma imzalayıp kadrosunu güçlendirdi. İlk 2 haftayı 1 galibiyet 1 beraberlikle kapatan siyah beyazlı ekip, Pazar günü kendi evinde 1923 Kaşspor ile karşılaşacak. GEÇEN yıl kurulan ve çoğunluğu ilçede yaşayan gençlerden oluşan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Spor Kulübü futbol takımı, ilk yıl büyük bir başarıya imza attı. Siyah beyazlı ekip, Antalya 2. Amatör Ligi 2018-2019 sezonunda 12 maçın tamamını da kazanarak namağlup şampiyon oldu.