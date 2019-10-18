Şafak ışık saçtı!

Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay da izledi. Antrenman sonrası başkan Öztürk ile teknik direktör Bülent Korkmaz'ın kurduğu takımlar yarı sahada 2 maç yaptı. Öztürk'ün takımı, Korkmaz'ın ekibini 5-4 ve 3-1'lik skorlarla yendi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, idmanın ardından sezonun geride kalan kısmının değerlendirmesini yaptı. İlk 7 haftada takımın gidişatından memnun olduğunu vurgulayan Öztürk, "Beklenmedik puan kayıpları oldu. Ama son iki maçı kazandık. Fenerbahçe maçını deplasmanda kazanmamız bizim için moral oldu"
diye konuştu.
YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDECEK
Gençlerbirliği maçı ile son iki haftaki yükselişi sürdürmek istediklerini vurgulayan Öztürk, "İyi gidişatımızı devam ettirmek için Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Ligin son sıralarındaki takımlar daha tehlikeli. Galibiyete çok ihtiyaçları oluyor. Bizim Kayserispor maçında olduğu gibi bu tip kaybettiğimiz maçlar da var. Biz galibiyet istiyoruz. Ciddiyet çok önemli. Ciddiyeti futbolcuların sahada sağlayacağına inanıyoruz. Bunu maç sonunda skorda da göreceğiz"
açıklamasında bulundu.