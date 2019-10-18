Şafak ışık saçtı!

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Antalyaspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay da izledi.Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, idmanın ardından sezonun geride kalan kısmının değerlendirmesini yaptı. İlk 7 haftada takımın gidişatından memnun olduğunu vurgulayan Öztürk,diye konuştu.Gençlerbirliği maçı ile son iki haftaki yükselişi sürdürmek istediklerini vurgulayan Öztürk, "İyi gidişatımızı devam ettirmek için Gençlerbirliği maçı bizim için çok önemli. Ligin son sıralarındaki takımlar daha tehlikeli. Galibiyete çok ihtiyaçları oluyor. Bizim Kayserispor maçında olduğu gibi bu tip kaybettiğimiz maçlar da var.açıklamasında bulundu.