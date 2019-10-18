Turizm geliri kırsala yayılacak

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ANTALYA Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİ- AD) kahvaltı buluşmasının konuğu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler oldu. Antalyalı işadamlarına BAKA desteklerini anlatan Güler, önümüzdeki dönem 3 sektöre öncelik vereceklerini duyurdu.Bunlardan ilkinin ekoturizm olduğunu Güler, "Bölgemize gelen turist kitelesini kırsal ekonomiyle entegre etmeyi amaçlıyoruz Kırsal kesime ekonomik katkı sağlamayı planlıyoruz, daha fazla nasıl para harcanabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu. Bir diğer sektörün hayvancılık ve süt üretimi olduğuna değinen Volkan Güler, bu alanda Burdur'un potansiyeline dikkat çekti. Güler, üçüncü sektörün ise tıbbi ve aromatik bitkiler olduğunu açıkladı. Güler, "Bunun tarım boyutu olduğu kadar turizm boyutu da var. 600 nüfuslu Isparta'nın Kuyucak köyü bu yıl 500 binin üzerinden ziyaretçiye ev sahipliği yaptı" diye konuştu.