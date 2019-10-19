Ellerinize sağlık

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli merkezinin 17 kişilik cerrahi ekibi, 30 günde 20 böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirdi. 14 gün boyunca ameliyathaneden neredeyse hiç çıkmayan ekip, 2 hastaya canlıdan böbrek, 18 hastaya ise kadavradan böbrek ve karaciğer nakli gerçekleştirdi.Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Tuğrul Çakır, eylül ayında yoğun bakım servisinde 13 beyin ölümü gerçekleştiğini, o hastaların ailelerinin bağışçı olması üzerine 20'si Antalya'da, 21'i çevre illerdeki merkezlerde olmak üzere 41 hastaya umut olunduğunu söyledi. Çakır, organ nakli merkezi olarak, saat mefhumuna bakmaksızın sürekli teyakkuz halinde olan yaklaşık 80 kişilik bir ekip olduklarını kaydetti.Yardımcı sağlık personelinden hekimlere kadar organ nakli ameliyatlarının müthiş bir disiplinle yürütüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Çakır, "Başta Sağlık Bakanlığı daire başkanlığındaki görevli arkadaşlarımızın gayretleriyle 20 kişiye karaciğer ve böbrek nakli ameliyatları gerçekleştirdik. 9 karaciğer, 11 böbrek nakli ameliyatı yaptık" dedi.Sağlıklarına kavuşarak taburcu olan hastalar ise bir araya gelerek doktorlarını ziyaret etti. Geçen ay organ nakli olan Birgül Yaşar, kadavradan yapılan nakille yeniden hayata döndüğünü söyledi. Yaşar, "Sanki yeniden doğdum. Hepsinin ömrü uzun olsun, hepsinden Allah razı olsun" dedi. Yeğeninden böbrek alan Hasan Çağıl ise, kendisini sağlığına kavuşturan doktorlarına teşekkür etti.