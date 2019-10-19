Hayali gerçek oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibeyle Antalya'da tavuk çiftliği kuran endüstri mühendisi hem kendi iş yerinin sahibi oldu hem de hayalini gerçekleştirdi.Lise eğitimini Elmalı ilçesinde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanan 29 yaşındaki Şevki Oğuzhan Aras, 2013'te mezun oldu. Vatani görevini yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil sektöründeki bir işletmede işe başlayan Aras, burada yaklaşık 2 yıl süren mesaisinin ardından memleketine dönmeye karar verdi. Dedesinden kalma arazi üzerinde tavuk çiftliği kurmak için harekete geçen Aras, yetkililerin de yönlendirmesiyle başvurduğu Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2017'de 30 bin lira hibe aldı. Aras, kurduğu bin tavuk kapasiteli çiftlikte ayda 25 bin yumurta üretiyor.Aras, İstanbul'da çalışırken binalar ve araçlar arasında adeta boğulduğunu hissettiğini söyledi. Aras, yaşadığı koşuşturmacanın kendisine göre olmadığını düşünerek mesleğini bırakmaya karar verdiğini ve tavuk çiftliğini kurduğunu anlattı. İlerisi için büyük hedefleri olduğunu belirten Aras, "İlk etapta 2 bin tavuğa, sonra 3 bin tavuk sayısına çıkmayı planlıyorum. Yumurtaları çevre il ve ilçelerdeki anlaşmalı marketlere satıyorum. Mühendisliği bıraktığım için hiç pişman olmadım. İşimi severek yapıyorum. Bu ülkenin mühendise olduğu kadar çiftçiye de ihtiyacı var" dedi.