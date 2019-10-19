Vali Karaloğlu’ndan YÖREX’e tam destek

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetimi, Vali Münir Karaloğlu'nu 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 10'uncu Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'e davet etti. Çandır, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek YÖREX ile ilgili Vali Karaloğlu'na bilgi verdi.10 metrekare alanda 81 ilin yöresel ürünlerinin sergileneceğini belirten ATB Başkanı Çandır, bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefinde olduklarını kaydetti. Çandır, YÖREX'e desteği nedeniyle Vali Karaloğlu'na teşekkür ederken, fuarın açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılacağını belirtti.Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, Yöresel Ürünler Fuarı'nın hayırlı olmasını diledi. Yöresel Ürünler Fuarı'yla coğrafi işaretin öneminin daha da anlaşıldığını belirten Karaloğlu, yöresel ürünlerin coğrafi işaret zırhıyla ekonomiye ciddi katkısı olacağına dikkat çekti. Ali Çandır'a 81 ilin yöresel ürününü Antalya'da buluşturduğu için teşekkür eden Karaloğlu, Çandır ve ekibine başarılar diledi. Ziyarete ATB yönetim kurulu üyeleri Halil Bülbül ve Cüneyt Doğan da katıldı.