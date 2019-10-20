80 yıl da olsa çalışabilirim

BUGÜN NELER OLDU

ayakkabı boyacılığı yapan 80 yaşındaki Mustafa Öz, kimseye muhtaç olmadan ekmeğini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Kışla Mahallesi'nde yaşayan Öz'ün ekmek mücadelesi, sabahın erken saatlerinde başlıyor. Omzuna aldığı yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki boya sandığıyla yola koyulan Öz, cadde ve sokakları gezerek ayakkabı boyuyor. Öz, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle okuyamadığını, ömrünü helalinden bir lokma kazanmak için geçirdiğini söyledi. Tüm zorluklara rağmen her zaman şükrettiğini vurgulayan Öz, yıllarca temizlikçi ve bekçi olarak çalıştığını dile getirdi. Hayatta hep mutlu olmayı bildiğini anlatan Öz, "Dilenmedim, kimseden bir şey istemedim, gece gündüz ailem için çalıştım. Boya sandığımla eşimin ve çocuklarımın her ihtiyacını karşıladım. İki çocuğumu büyüttüm. Elim ve ayağım tuttuğu sürece çalışacağım. Çalışın, elinizden ne geliyorsa onu yapın. Yaşlılık psikolojisine girmeyin" dedi.