96’ncı yıla 96 eserli sergi

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Belediyesi, Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yılını kutluyor. Ressam Zübeyde Yavuz'un küratörlüğünde '96. Yıla Özel 96 Eser Cumhuriyet Sergisi açıldı. Dokumapark'taki Modern Sanatlar Galerisi'ndeki sergide yurt içi ve yurt dışından 96 sanatçının eseri yer aldı.Destansı bir milli mücadele sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının armağan ettiği Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutladıklarını belirten Başkan Tütüncü, Kepez'de Cumhuriyet Haftasının topluma yön veren, ufuk çizen etkinliklerle yapıldığını söyledi. Modern Sanatlar Galerisi'nde sanatla buluşarak çok özel vakitleri paylaştıklarını belirten Tütüncü, "Bu çizgiden asla geri dönmeden, kültür sanat yolunu daha da güçlendirmeye gayret edeceğiz. Cumhuriyetimizin gelecek hedeflerinde sanat, kalpleri birleştiren unsur olcak" dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, serginin açılışında yaptığı konuşmada, tüm parti gruplarının ortak hazırladığı bir deklarasyon ile, Türkiye'nin terörle mücadelesinde ordunun arkasında olduklarının kararlılığını gösterdiklerini söyledi.