Bu sevgi bitmez

Antalya'nın Alanya ilçesinde Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğini korumak, ülkeye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, harekatta yer alan askerlerin yanlarında olduklarını hissettirmek için mektup yazdı. Duygu ve düşüncelerini kağıda döken gençler mektuplarını PTT yoluyla harekatta görev alan askerlere gönderdi.

MORAL VERMEK ISTEDILER

Okul Müdürü Uğur Aydın, öğrencilere vatan sevgisini aşılamak için böyle bir etkinliğe imza attıklarını aktardı. Uğur, "Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize moral sağlamak, duygu ve düşüncelerimizi aktarmak istedik. Öğrencilerimizle birlikte askerlerimize mektup yazdık" dedi.

NENE HATUN'UN TORUNLARI

Lise son sınıf öğrencisi Ufuk Oktan ise, "Askerimizin yanındayız, dualarımız onlarla. İnşallah biran önce sevdiklerine ve ailelerine kavuşurlar" diye konuştu. Öğrenci Derya Aras'ta Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek verdiklerini anlatarak, "Yanlarında olamasak ta dualarımız onlarla birlikte. Biz Nene Hatun'un torunları Ömer Halis Demir'in kardeşleriyiz. Gözleri arkada kalmasın" ifadelerini kullandı.



MEHMETÇİK'E SELAM OLSUN

MILLI Savunma Bakanlığı'nın 'Mehmetçiğe Selam Gönder' etiketiyle başlattığı kampanya Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesine rağmen devam ediyor. Antalyalı Ayça Bölükbaşı yüzüne ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Türkiye yazılı tişört giyerek Mehmetçiğe selam gönderdi. Bölükbaşı'nın desteğini gören vatandaşlarda onunla birlikte fotoğraf çektirerek destek verdi.