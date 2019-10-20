Faiz düştü satışlar arttı

Taşıt kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüş otomotiv satışlarına can suyu oldu. Geçen ay üç kamu bankasının yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası' da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 bandına çekilmişti. Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1.42 ile son 1.5 yılın en düşük seviyesine gerileyen ağırlıklı ortalama taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da kampanyaya vereceği destekle yüzde 1.3'ün altına inmesi bekleniyor.

SATIŞ RAKAMI 400 BİNİ AŞABİLİR

Taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla otomotiv pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82.4 büyüdü. Bu yılın ocak-eylül döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 azalarak 281 bin 309 olarak gerçekleşti. Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini kaydetti.

TOYOTA'DA FİYAT ARTIŞI YOK

Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, ekim ayı için özel bir kampanya başlattı. Kampanya, ay sonuna kadar 50 bin liraya 36 ay vade ve 0.69 faizli olacak

ANTALYA Toyota Plaza Bakırcılar, yılın son çeyreğine eşsiz bir kampanya ile giriyor. Toyota Plaza Bakırcılar, kamu bankaları ile birlikte yerli üretim araçları desteklemek amacıyla hayata geçirilen taşıt finansmanı kampanyası doğrultusunda 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0.69 faiz oranlı kampanyasını başlattı.

YIL SONUNA KADAR

Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Passion ve tüm Toyota C-HR modelleri dahil olacak. Temmuz ayından bu yana kampanya kapsamındaki modellerde fiyat artışı yapmayan Toyota Plaza Bakırcılar, ay sonuna kadar da aynı fiyatları müşterilerine sunmaya devam edecek.



HILUX ZAMANI

HER türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen Hilux için de avantajların bulunduğu kampanyada, efsanevi pick-up 60 bin TL'ye 12 ay vadede '0' finansman fırsatı ile Toyota Plaza Bakırcılar'da, müşterilerini bekliyor. Ekim ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da tüm modeller için sürüyor. Her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Bakırcılar'da, ekim kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere 'takas' imkanı da sunuluyor.