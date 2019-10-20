Fiat Centoventi’ye özel tasarım ödülü

FIAT'IN elektrikli mobilite çözümleri ile kişiselleştirme konusunda yeni bir dönemi temsil eden Centoventi konsept otomobili, 2019 Red Dot ödül töreninde "tasarım konsepti" kategorisinde ödüle layık görüldü. Fiat Marka Küresel Başkanı Olivier François, Fiat Centoventi konseptinin Red Dot Ödülü'ne layık görülmekten dolayı gururlu olduklarını söyledi. François, "Bu prestijli ödül, tasarımıyla otomotiv dünyasının çok daha ötesine geçen Fiat Centoventi'nin sıra dışı ve yenilikçi yapısının önemine vurgu yapıyor. Ödül 120. yıldönümünü kutlayan Fiat için doğum günü hediyesi olmasıyla da ayrı bir anlam kazanıyor" dedi.

DEVRİM YARATACAK

François, Fiat'ın geleceğin elektrikli ulaşımına yönelik vizyonunu gözler önüne seren ve adeta bir devrim niteliğinde olan konsept otomobilinin, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Fiat'ın 'Az daha çoktur' yaklaşımının en önemli örnekleri arasında yer aldığını vurguladı. François, "Fiat Centoventi, daha az büyük, daha az maliyetli ve daha az ağır. Ancak aynı zamanda daha fazla kişiselleştirilebilir ve daha çevre dostu, yani daha fazla Fiat" dişe konuştu.

ÖZEL DEĞİŞİM

Fiat Centoventi konsepti, elektrikli ulaşım konusuna alışılmışın dışında yenilikçi bir iş modeli ile yaklaşıyor. Her ayrıntısıyla kişiselleştirme özelliğine sahip olan konsept otomobilde, gösterge panelinden eşya gözlerine, koltuklardan çocuk emniyet sistemlerine kadar kullanıcısı tarafından değiştirilebilen 'tak ve çalıştır' tipi aksesuarlar sunuluyor. Giydirilebilir dış kısmın yanı sıra, otomobilin tamponları kişiselleştirilebiliyor ve ayrıca çeşitli tavan tipleri de sunuluyor. Böylece araç, farklı mevsimleri yansıtacak şekilde veya kullanıcısının kişiliğine göre farklı şekillerde giydirilebiliyor. Yenilikçi batarya mimarisi sayesinde araç menzili kullanım amacına bağlı olarak 100 ile 500 kilometre arasında değişebiliyor.