Kritik randevu

Süper Lig'de 14 puanla lider olan Aytemiz Alanyaspor, 8. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak olan kritik mücadeleyi, FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

BUGÜNE ÖZEL SEFER YAPILACAK

Turuncu-yeşilliler, 8 puanla 14. sıradaki rakibini yenerek hem liderliğini sürdürmek, hem de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Maç için stada özel otobüs seferleri yapılacak. Otobüsler saat 14.30, 15.00 ve 15.30'da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki durak kalkacak ve sırasıyla Aşağı Oba Mezarlığı ve PTT Oba Şubesi güzergahından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na gidecek. Taraftarlar, bu güzergahta bulunan duraklardan önünde 'Alanyaspor' yazan levha bulunan otobüslere binerek stadyuma gidebilecek