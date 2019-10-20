Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kritik randevu

Kritik randevu

Aytemiz liderliği geri almak için bugün evinde Ç.Rizespor ile karşılaşacak

Giriş Tarihi: 20.10.2019
Kritik randevu

Süper Lig'de 14 puanla lider olan Aytemiz Alanyaspor, 8. hafta maçında bugün Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak olan kritik mücadeleyi, FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

BUGÜNE ÖZEL SEFER YAPILACAK
Turuncu-yeşilliler, 8 puanla 14. sıradaki rakibini yenerek hem liderliğini sürdürmek, hem de galibiyet hasretine son vermek istiyor. Maç için stada özel otobüs seferleri yapılacak. Otobüsler saat 14.30, 15.00 ve 15.30'da Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişindeki durak kalkacak ve sırasıyla Aşağı Oba Mezarlığı ve PTT Oba Şubesi güzergahından Bahçeşehir Okulları Stadyumu'na gidecek. Taraftarlar, bu güzergahta bulunan duraklardan önünde 'Alanyaspor' yazan levha bulunan otobüslere binerek stadyuma gidebilecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kritik randevu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN