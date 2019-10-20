Taraftar ilgi göstermedi!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmayı yaklaşık 4 bin kişi izledi. Karşılaşmanın saat 15.00'te olması, hava sıcaklığının ülke ortalamalarının üzerinde olması nedeniyle tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Hafta içinde Antalyaspor yönetiminin maç saatinde değişiklik yapılmasına ilişkin başvurusu yayıncı kuruluş tarafından kabul görmemişti. BOFFIN'E YAKIŞMADIGençlerbirliği maça neredeyse 1-0 önde başladı. Karşılaşmanın 50'nci saniyesinde Boffin rakibine çalım atmaya kalkınca topu kaptırdı. Konuk takım henüz ilk dakika dolmadan 1-0 öne geçti. Malatya ve Fenerbahçe gibi iki önemli karşılaşmada kalesini gole kapatan Boffin, kendisine yakışmayacak bir hata ile maça takımının geride başlamasına neden oldu.